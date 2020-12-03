Política de retención de datos
Upon request, Visible we can permanently erase customer data within 7 days and backups are deleted within 30 days.
Política de archivo y eliminación de datos
Upon request, Visible we can permanently erase customer data within 7 days and backups are deleted within 30 days.
Política de almacenamiento de datos
User data is encrypted at rest with AES-256.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados