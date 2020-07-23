Política de retención de datos
We retain article and files data created by the user for 30 days after their subscription expires or is cancelled. After 30 days the data will be deleted.
Política de archivo y eliminación de datos
Data is removed 30 days after a subscription to Papermind has been cancelled or has expired. Customer data is available on request by emailing us at mailto:hello@papermind.co or contacting us via the contact form on our website.
Política de almacenamiento de datos
Data is stored in AWS S3 buckets and is encrypted while at rest using Amazons Server Side AES256 Encryption. Data is only transferred over HTTPS.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted on AWS located in the United States.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no