Política de retención de datos
MoBerries GmbH will retain Customer Data in accordance with European GDPR and companies official data privacy policy. Customer Data will be retained for a period of one year after the last user activity.
Política de archivo y eliminación de datos
MoBerries GmbH will remove Customer Data in accordance with European GDPR and companies official privacy policy. Customer Data will be removed after one year of user inactivity or within 24 hours after data erasure request.
Política de almacenamiento de datos
MoBerries GmbH will store Customer Data in accordance with European GDPR and and companies official data privacy policy.
Ubicaciones de los centros de datos
Alemania
Información del alojamiento de datos
Cloud-hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no