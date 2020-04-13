El creador de flujos de trabajo* te permite transformar los procesos habituales en automatizaciones, todo ello sin escribir ni una sola línea de código. Añade herramientas de terceros como FireHydrant a los flujos de trabajo para gestionar los procesos desde Slack y utiliza plantillas para empezar más rápido. Obtén más información acerca de las automatizaciones
Plantillas disponibles para FireHydrant:
Rellena un formulario en Slack para crear una nueva incidencia de FireHydrant
*El creador de flujos de trabajo solo está disponible en las suscripciones de pago
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