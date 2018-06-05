Política de retención de datos
Customers can choose their retention settings directly through their workspace.
Política de archivo y eliminación de datos
Upon customer deletion, customer data is deleted immediately and backups are deleted within 14 days.
Política de almacenamiento de datos
Customer Data and our source code are automatically backed up nightly. The Operations team is alerted in case of a failure with this system.
Ubicaciones de los centros de datos
Turquía
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
NGN
App/servicio con subencargados
no