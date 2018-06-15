Leadinfo enables you to see real-time which companies are visiting your website and what pages they're viewing.You can install Leadinfo to Slack with our Slack App. By installing this app you can easily share recognized companies with your team from our portal!Log in into Leadinfo to install this Slack App. Once you are logged in, you will see an 'Add to Slack' button to install the Slack App.You need a Leadinfo account to use this App. You can request a free 14-day trial on our website.
Leadinfo podrá ver:
Leadinfo podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
Leadinfo will retain Customer Data in accordance with the European GDPR
Política de archivo y eliminación de datos
Leadinfo will remove Customer Data in accordance with the European GDPR
Política de almacenamiento de datos
Leadinfo will store Customer Data in accordance with the European GDPR
App/servicio con subencargados
no
Certificados y conformidad
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
When someone requests for Leadinfo to delete personal data, we comply with that request
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
hello@leadinfo.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)