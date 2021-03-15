/drovio: Start a screen sharing session and let people join you right from within Slack.
/drovio invite @slackuser or
/drovio invite email@example.com: Invite a user to join your screen.
/drovio invite: Copy an invite link to your clipboard.
/drovio add @slackuser or
/drovio add email@example.com: Add a user to your contact list.Make Drovio your default calling app on Slack and launch sessions with a single click.
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.