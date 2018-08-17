Automatic Code Review Reminders for BitBucket and GitLab. Code Dog will bark at you if you don't complete your code reviews!:clock130: Team Reports Receive daily team reports about pending reviews - no more manual poking!:man: User Reports Receive a direct message with a report about reviews relevant to you - never lose a pull request again!:bell: Direct Messages Receive a direct message as soon as someone approves your changes - don't let your pull requests linger!:dog2: Easy Setup Just a few simple steps and you're ready to go. Install the Slack App now and get merging! :dog: Woof!Please see the website for information about our free trial and pricing.
Code Dog podrá ver:
Code Dog podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
Email us to get your data removed
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
hello@code-dog.app
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)