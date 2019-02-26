Toast for GitHub

Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
support@toast.ninja
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
El programa de divulgación de vulnerabilidades engloba la app de Slack
yes
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
yes
Esta app utiliza servicios de terceros
GitHub Integration
Utiliza la rotación de tokens
no