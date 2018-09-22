Política de retención de datos
Skylack retains account data necessary for the service to function: Slack user id, name, payment e-mail.
Política de archivo y eliminación de datos
Data is removed automatically 1 month after your subscription becomes inactive, or immediately upon request.
Política de almacenamiento de datos
Skylack shall ensure that is has in place appropriate administrative, physical and technical measures designed to protect the security and confidentiality of Customer Data against any accidental or illicit destruction, alteration or unauthorized access or disclosure to third parties.
Ubicaciones de los centros de datos
Alemania
App/servicio con subencargados
no