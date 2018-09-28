Política de retención de datos
Partnered will retain data for the duration that Partnered is used.
Política de archivo y eliminación de datos
Upon termination, or request of termination, Partnered will schedule removal of customer data.
Política de almacenamiento de datos
Customer data is stored encrypted and only accessible if required to solve an issue by senior staff via logged and authenticated procedures.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Data is securely hosted on Google Cloud and is encrypted at rest.
Empresa de alojamiento de datos
Google Cloud Platform
App/servicio con subencargados
no