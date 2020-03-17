The Cisco Jabber calling app allows you to use your enterprise voice and video calling platform directly from Slack. The app integrates Slack with your Cisco Jabber desktop client making calling simple. The native calling buttons in Slack are mapped to Cisco Jabber allowing you to call from Slack direct messaging and contacts views.The integration will work with Cisco Jabber in both soft phone and desk phone calling modes. In soft phone mode calling, voice, video and desk share are all available once you have escalated a conversation in Slack. If your Cisco Jabber client is in desk phone control mode, clicking the call button in Slack will make your desk phone dial your colleague. You must have Cisco Jabber for Windows or Mac installed and setup to use calling in this app. Your workspace administrator will also need to enable the Cisco calling option within your workspace to use the integration.The Cisco Jabber Calling can also be used with the Cisco Webex Meetings app on Slack enterprise versions. This allows you to use both Cisco meetings and calling directly from your Slack workspace.
Cisco Jabber podrá ver:
Cisco Jabber podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
Cisco Jabber will not delete custom token.
Conforme con la HIPAA
yes
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
security@cisco.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
yes
URL del programa de divulgación de vulnerabilidades