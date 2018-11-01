Política de retención de datos
We retain data for 35 days of backup in-case of retention required and take 24 hour data backups.
Política de archivo y eliminación de datos
We remove data after 35 days of backup in-case of retention required.
Política de almacenamiento de datos
We store data on SOC3 cloud servers, behind firewalls and have strong storage and retention policies.
Información del alojamiento de datos
Cloud
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados