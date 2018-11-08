Mit HD-CMS bieten wir Web-Agenturen die Möglichkeit, Kundenprojekte komplett über eine zentrale Oberfläche zu verwalten. Kernfunktionen sind ein intuitiv zu bedienendes Content-Management-System (CMS), eine zentrale Endkunden und Mitarbeiter Verwaltung sowie eine komplette Hosting Lösung mit E-Mail-Verwaltung und Domains in der Cloud.Mit dieser Slack-Integration kannst du einen Channel innerhalb deines Slack-Teams bei neuen Aktionen innerhalb deiner HD-CMS-Agentur Benachrichtigen lassen. So bleiben deine Team-Mitglieder immer auf dem laufenden, ohne sich selbst bei HD-CMS einloggen zu müssen. So erhaltet ihr zum Beispiel Nachrichten, wenn ein neuer Kunde, eine neue Website oder ein neuer Mitarbeiter in unserem System angelegt wird. Bei Website-Projekten senden wir zusätzlich Nachrichten, sobald sich etwas an dem Status des Projektes ändert.Hinweis zu den Kosten: Die Agenturfunktionen können kostenlos genutzt werden. Neue Website-Projekte (Entwicklungsumgebungen) sind für die ersten 90 Tage kostenlos. Nach Ablauf der 90 Tage oder sobald eine eigene Domain verbunden werden soll, ist ein kostenpflichtiges monatliches Abo erforderlich.
HD-CMS podrá hacer:
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