Integración de ChatCompose con Slack para los usuarios registrados de Chat Compose.ChatCompose es una plataforma para crear chatbots que asisten a los equipos de atención al cliente con respuestas automáticas a las preguntas más comunes. Los chatbots de ChatCompose son asistentes virtuales que toman las solicitudes de los clientes/usuarios/empleados en el primer nivel, para después filtrar y calificar las conversaciones que requieren de atención humana. De esta manera los equipos de soporte técnico, atención al cliente y recursos humanos se pueden centrar sólo en las solicitudes que no pueden ser respondidas por una máquina.Modo de uso: Puedes enviar un mensaje directamente a la aplicación para obtener respuestas o puedes agregarla a los canales y mencionarla (@nombreapp mensaje) con un mensaje para obtener una respuesta de tu chatbot de ChatCompose.
ChatCompose podrá ver:
ChatCompose podrá hacer:
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