Yana is a chatbot designed by Yagna iQ, a sales acceleration platform. This bot will help you with information, comparison and pricing of SKUs from telecomm vendors like Cisco, VMware etc. Moreover, you may also choose a distributor to get your location specific prices and quotes.
Yana Chatbot podrá ver:
Yana Chatbot podrá hacer:
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