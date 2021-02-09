Slack for Gmail™

Más formas de utilizar Google Mail en Slack

Automatizar con el creador de flujos de trabajo

El creador de flujos de trabajo* te permite transformar los procesos habituales en automatizaciones, todo ello sin escribir ni una sola línea de código. Añade herramientas de terceros como Google Mail a los flujos de trabajo para gestionar los procesos desde Slack y utiliza plantillas para empezar más rápido. Obtén más información acerca de las automatizaciones

Plantillas disponibles para Google Mail:

*El creador de flujos de trabajo solo está disponible en las suscripciones de pago