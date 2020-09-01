Fecha de la última prueba de penetración
2020-09-01
Resumen ejecutivo disponible para posibles clientes cuando así lo soliciten
no
Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
Gmail
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
contact@refiner.io
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
yes
URL del programa de divulgación de vulnerabilidades
El programa de divulgación de vulnerabilidades engloba la app de Slack
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
yes
URL del programa de recompensa de errores (bug bounty)
Requiere autorización/conexiones de terceros
yes
Esta app utiliza servicios de terceros
Stripe, Chargebee & Customer.io
Utiliza la rotación de tokens
no