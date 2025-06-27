Política de retención de datos
Your privacy and the security of your data is our top concern. Data is stored as long as you continue to use our services. Customers can opt to request removal of their data at any time, or upon uninstallation of our app by making a request to help@safetycheck.in.
Política de archivo y eliminación de datos
Safety Check provides all users the ability to delete their data by submitting a request to help@safetycheck.in.
Política de almacenamiento de datos
All data is transmitted over HTTPS, and any data stored is encrypted in transit.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos, India
Información del alojamiento de datos
Cloud Hosted
Empresa de alojamiento de datos
Microsoft Azure
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no