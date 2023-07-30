Política de retención de datos
Avion retains Customer Data in accordance with General Data Protection Regulation (GDPR)
Política de archivo y eliminación de datos
Avion removes Customer Data in accordance with General Data Protection Regulation (GDPR)
Política de almacenamiento de datos
Avion stores Customer Data in accordance with General Data Protection Regulation (GDPR)
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos, Alemania, Francia
Información del alojamiento de datos
Public and privately hosted cloud servers and infrastructure. The full set up depends on the customer plan type.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no