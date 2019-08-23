Política de retención de datos
Streak keeps your information for no longer than necessary for the purposes for which it is processed. The length of time for which Streak retains information depends on the purposes for which Streak collected and use it and/or as required to comply with applicable laws.
Política de archivo y eliminación de datos
Archive or remove data by emailing privacy@streak.com
Política de almacenamiento de datos
Streak takes technical, organizational, and physical security measures to protect the information provided via the Streak services from loss, misuse, and unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction.
Empresa de alojamiento de datos
GCP
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados