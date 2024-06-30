Política de retención de datos
Mission data is retained indefinitely by dscout, unless deletion is required by law or contract.
Política de archivo y eliminación de datos
Customers may require data deletion as a part of an overall contract or a single statement of work
(SOW) for a single mission. In addition, customers may request data deletion on an ad hoc basis,
including deletion of a single mission entry or all data related to the customer.
Política de almacenamiento de datos
All dscout data is stored in the United States via AWS and Heroku Shield Private Spaces.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted on AWS
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no