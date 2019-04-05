The Apeiron Bot enables Workspace users to: * make phone calls * send & receive SMS and MMS messages * activate and deactivate phone numbers * send faxes and retrieve voicemails * access real time information about network performance and services status... Plus many more features offered by the Apeiron CPaaS platform.Account required, signup is free but use of communications services like making phone calls and sending SMS messages are billed on a per use basis.
Apeiron Bot podrá ver:
Apeiron Bot podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.