Jitbit Helpdesk

Fecha de la última prueba de penetración
2020-12-01
Resumen ejecutivo disponible para posibles clientes cuando así lo soliciten
no
Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
Okta, OneLogin, Google, Azure - any that supports SAML
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
yes
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
support@jitbit.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
no
Utiliza la rotación de tokens
no