NikoAgile te permite agilizar el proceso de feedback con los miembros de tu equipo. Con una simple respuesta a través del chat de Slack pueden expresar cómo ha ido su jornada laboral y así llevar un seguimiento de su estado de ánimo a lo largo del tiempo.
NikoAgile podrá ver:
NikoAgile podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
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Política de archivo y eliminación de datos
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Política de almacenamiento de datos
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Empresa de alojamiento de datos
Mongo Atlas
App/servicio con subencargados
no
Certificados y conformidad
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
Remove all data from database
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
info@nikoagile.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)