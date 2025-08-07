Pesquisas e Performance

Política de retención de datos
A PULSES poderá excluir os dados pessoais coletados dos USUÁRIOS:
(i) Quando for atingida a finalidade para a qual foram coletados; ou, quando deixarem de ser necessários ou pertinentes para essa finalidade, de acordo com os propósitos descritos nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade;
(ii) Quando o USUÁRIO revogar seu consentimento, nos casos em que este seja necessário, solicitando a exclusão à PULSES por meio do e-mail privacy@pulses.com.br
; ou,
(iii) Quando expirar o prazo legal para retenção obrigatória;
(iv) Se assim for determinado pela autoridade competente.
Política de archivo y eliminación de datos
A PULSES poderá excluir os dados pessoais coletados dos USUÁRIOS:
(i) Quando for atingida a finalidade para a qual foram coletados; ou, quando deixarem de ser necessários ou pertinentes para essa finalidade, de acordo com os propósitos descritos nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade;
(ii) Quando o USUÁRIO revogar seu consentimento, nos casos em que este seja necessário, solicitando a exclusão à PULSES por meio do e-mail privacy@pulses.com.br
; ou,
(iii) Quando expirar o prazo legal para retenção obrigatória;
(iv) Se assim for determinado pela autoridade competente.
Política de almacenamiento de datos
A PULSES poderá excluir os dados pessoais coletados dos USUÁRIOS:
(i) Quando for atingida a finalidade para a qual foram coletados; ou, quando deixarem de ser necessários ou pertinentes para essa finalidade, de acordo com os propósitos descritos nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade;
(ii) Quando o USUÁRIO revogar seu consentimento, nos casos em que este seja necessário, solicitando a exclusão à PULSES por meio do e-mail privacy@pulses.com.br
; ou,
(iii) Quando expirar o prazo legal para retenção obrigatória;
(iv) Se assim for determinado pela autoridade competente.
Ubicaciones de los centros de datos
Brasil
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
Google Cloud
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no