Pesquisas e Performance

Gobernanza de datos y privacidad

Política de retención de datos A PULSES poderá excluir os dados pessoais coletados dos USUÁRIOS: (i) Quando for atingida a finalidade para a qual foram coletados; ou, quando deixarem de ser necessários ou pertinentes para essa finalidade, de acordo com os propósitos descritos nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade; (ii) Quando o USUÁRIO revogar seu consentimento, nos casos em que este seja necessário, solicitando a exclusão à PULSES por meio do e-mail privacy@pulses.com.br ; ou, (iii) Quando expirar o prazo legal para retenção obrigatória; (iv) Se assim for determinado pela autoridade competente.

Política de archivo y eliminación de datos A PULSES poderá excluir os dados pessoais coletados dos USUÁRIOS: (i) Quando for atingida a finalidade para a qual foram coletados; ou, quando deixarem de ser necessários ou pertinentes para essa finalidade, de acordo com os propósitos descritos nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade; (ii) Quando o USUÁRIO revogar seu consentimento, nos casos em que este seja necessário, solicitando a exclusão à PULSES por meio do e-mail privacy@pulses.com.br ; ou, (iii) Quando expirar o prazo legal para retenção obrigatória; (iv) Se assim for determinado pela autoridade competente.

Política de almacenamiento de datos A PULSES poderá excluir os dados pessoais coletados dos USUÁRIOS: (i) Quando for atingida a finalidade para a qual foram coletados; ou, quando deixarem de ser necessários ou pertinentes para essa finalidade, de acordo com os propósitos descritos nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade; (ii) Quando o USUÁRIO revogar seu consentimento, nos casos em que este seja necessário, solicitando a exclusão à PULSES por meio do e-mail privacy@pulses.com.br ; ou, (iii) Quando expirar o prazo legal para retenção obrigatória; (iv) Se assim for determinado pela autoridade competente.

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