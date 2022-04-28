Política de retención de datos
Data for the Seismic Slack app is retained indefinitely unless we are requested to delete it by a customer admin. We will also delete it upon end of a contract.
Política de archivo y eliminación de datos
Data for the Seismic Slack app is never archived. We will remove data if requested by a customer admin
Política de almacenamiento de datos
Data is encrypted at rest
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
Azure
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
VectorDB, Embedding models, Microsoft Azure OpenAI GPT (gpt-4o-mini-2024-07-18)
Ajustes de retención de LLM
No data is stored in the LLM during or after processing.
Política de tenencia de datos de LLM
Data is processed in a multi-tenant environment. No data is stored by the LLM during or after processing.
Política de residencia de datos de LLM
Data is processed by LLM in their designated regions. No data is stored in the LLM or retained after processing.