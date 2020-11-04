Política de retención de datos
Video First will retain data for as long as the user has an account. As soon as the account is terminated, all data associated with the user is deleted.
Política de archivo y eliminación de datos
Video First will remove customer data in accordance with GDPR.
Política de almacenamiento de datos
Video First will store all customer data in accordance with GDPR.
Ubicaciones de los centros de datos
Irlanda
Información del alojamiento de datos
All data is stored securely on AWS Cloud Infrastructure.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no