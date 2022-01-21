Fecha de la última prueba de penetración
2022-01-21
Resumen ejecutivo disponible para posibles clientes cuando así lo soliciten
yes
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
hello@mailshake.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
yes
URL del programa de divulgación de vulnerabilidades
El programa de divulgación de vulnerabilidades engloba la app de Slack
yes
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
yes
Esta app utiliza servicios de terceros
We require the following auth/connections, depending on the user's setup:
- Google or Microsoft for email integration
- Salesforce, Hubspot, or Pipedrive for CRM integration
Utiliza la rotación de tokens
no