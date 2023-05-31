Política de retención de datos
ilert stores personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). We keep your data for no longer than is necessary for the purposes for which it was processed.
Política de archivo y eliminación de datos
ilert retains and removes data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). You data is backed up every 24 hours and backups are kept for 30 days. Once you request a deletion of your data, we will delete all your data within 30 days.
Política de almacenamiento de datos
ilert stores data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). Backups are taken every 24 hours. All data (including backups) is encrypted while in transit and at rest.
Ubicaciones de los centros de datos
Alemania
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no