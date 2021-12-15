Lookout SSE

Seguridad

Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores None

Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) yes

Dispone de un equipo de seguridad especializado yes

Contacto para resolver temas de seguridad esupport@lookout.com

Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades no

El programa de divulgación de vulnerabilidades engloba la app de Slack yes

Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty) no

Requiere autorización/conexiones de terceros no

Esta app utiliza servicios de terceros Libraries