Lookout SSE

Política de retención de datos
Lookout CASB (formerly CipherCloud) service app doesn't retain or store any customer data. Data is held temporarily during processing. Audit logs and reports are generated for customer review.
Política de archivo y eliminación de datos
Lookout CASB (formerly CipherCloud) service app doesn't retain or store any customer data. Data is held temporarily during processing. Audit logs and reports are generated for customer review.
Política de almacenamiento de datos
Lookout CASB (formerly CipherCloud) service app doesn't retain or store any customer data. Data is held temporarily during processing. Audit logs and reports are generated for customer review.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no