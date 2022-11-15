Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos

To request account data: - In the Mixpanel header bar, click the icon with your initials. - Under “PERSONAL SETTINGS”, click Profile & Preferences. - Click Data & Privacy in the left navigation bar. - In the "YOUR MIXPANEL DATA " section, click Request Data. - A message displays indicating that Mixpanel has received the data request. To delete account data: - In the Mixpanel header bar, click the icon with your initials. - Under “PERSONAL SETTINGS”, click Profile & Preferences. - Click Data & Privacy in the left navigation bar. - In the "YOUR MIXPANEL DATA " section, click Delete Data. - The "Erase personal data" message indicates that Mixpanel will erase all personal data it has collected. The account remains operational. - Click Erase Data. - A message displays indicating that Mixpanel has received the data request.