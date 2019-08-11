Azure Repos

Política de retención de datos
/azrepos does not store any personal customer data.
Any token command given after "/azrepos" will be retained for 28 days.
Política de archivo y eliminación de datos
/azrepos does not store any personal customer data.
We delete data from logs after 28 days.
Política de almacenamiento de datos
/azrepos does not store any personal customer data.
We are retaining data for audit, service health and diagnosis.
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no