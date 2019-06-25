Política de retención de datos
MASV will retain will retain data for the period necessary to fulfill the purposes outlined in our Privacy Policy, unless a longer retention period is required or permitted by law, or where the Customer Agreement requires or permits specific retention or deletion periods.
Política de archivo y eliminación de datos
MASV provides all users the ability to delete their data by submitting a request to team@masv.io
Política de almacenamiento de datos
All data is transmitted over HTTPS. Data is encrypted in transit and at rest using 256-bit encryption.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos, India, Reino Unido, Japón
Información del alojamiento de datos
All data is hosted in the AWS Cloud
Empresa de alojamiento de datos
Amazon Web Services
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados