Exterro Slack Integration

Política de retención de datos
Customers create, maintain, and delete individual records based on their policies. We maintain the database, but don’t interact with any records contained therein.
Política de archivo y eliminación de datos
Customers create, maintain, and delete individual records based on their policies. We maintain the database, but don’t interact with any records contained therein.
Política de almacenamiento de datos
we store data in a US located Amazon Web Services location, as established in our contract with a customer.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos, Antigua y Barbuda
Empresa de alojamiento de datos
aws,azure,google cloud
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no