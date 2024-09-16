Política de retención de datos
We will retain User’s Personal Information as long as it is required to be retained for the purpose of provision of the Services. We may also retain and use User’s Personal Information as necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our agreements.
Política de archivo y eliminación de datos
We archive data to ensure historical access. Archived data is stored securely and not actively used. Removal follows our data retention policy.
Política de almacenamiento de datos
Data is stored in secure servers with access controls. Regular backups are done to prevent data loss. We prioritize data security and compliance.
Ubicaciones de los centros de datos
India, Estados Unidos
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no