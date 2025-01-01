Política de retención de datos
Trakstar Perform retains client data for 30 days after the termination or expiration of a client agreement.
Política de archivo y eliminación de datos
Trakstar Perform allows its customers to terminate an employee, which archives their data. They can also permanently delete their employee data.
Política de almacenamiento de datos
Trakstar Perform stores their customers' data in AWS Cloud and it is encrypted at rest.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no