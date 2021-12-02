Whether you are a small company that wants to keep track of their daily tasks or a big company that manages big projects, you can use Cubicl.Because Cubicl provides the easiest solution to manage your entire team from one place thanks to its many usefull features.You can create a task and assign it to the team members. You can add details such as deadline, sub-steps, description, progress bars. Get notified about activities instantly.You can prevent complexity by creating separate groups for your company's units, branches, offices, and teams.With Slack integration, you will receive activity notifications of your group as notifications in the Slack channel of your choice.You can try Cubicl for free for 14 days. During the trial, you can create an account for your company and invite your entire team. We don't want credit card information from you. After the trial, you can choose from monthly, semi-annual or annual payment options. All payments are accepted by credit card.
Cubicl podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
User can delete data.
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
support@cubicl.io
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)