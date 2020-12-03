Política de retención de datos
Claris Connect does not retain user data in Connection with our Slack offerings. Claris Connect optionally saves flow history for up to thirty days only on opt in.
Política de archivo y eliminación de datos
Claris Connect removes all data backups, including optional flow history and outside of data required by law to retain for a maximum of 60 days.
Política de almacenamiento de datos
Claris Connect stores data only on internal infrastructure.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Claris Connect data is hosted internally.
Empresa de alojamiento de datos
Internal Hosting
App/servicio con subencargados
no