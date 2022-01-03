Política de retención de datos
Data Retention:
Status Scheduler for Slack will retain Customer Data in a secure, hosted MongoDB database as long as the customer is an active member.
Política de archivo y eliminación de datos
Data archival/removal policy:
Customer may be able to remove his entire data by contacting the support email. This will delete the active schedules.
Política de almacenamiento de datos
Data storage policy:
We store just the entered user schedule data.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Azure
Empresa de alojamiento de datos
MongoDB Atlas
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no