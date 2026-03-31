Política de retención de datos
Ashby does not retain Slack data apart from user and channel metadata (such as IDAshby retains customer data until it is requested to be deleted, or as directed by our service agreement. Our Data Protection Policy is available to customers on request.
Política de archivo y eliminación de datos
Ashby does not archive data for historical purposes. Data deleted in Ashby is securely erased according to AWS policies. Data contained in backups is automatically deleted at the end of the backup retention period. Our Data Deletion Policy is available to customers on request.
Política de almacenamiento de datos
Ashby stores customer data in the United States on hardened infrastructure managed by AWS. All data is encrypted at rest and in transit using at minimum 256-bit encryption. Our Encryption & Key Management Policy is available to customers on request.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
Ajustes de retención de LLM
We have ZDR enabled on our OpenAI account, so OpenAI does not retain data from our LLM calls.
Política de tenencia de datos de LLM
We use OpenAI's standard multi-tenant API with Zero Data Retention (ZDR) enabled on our account.
Política de residencia de datos de LLM
We have not configured OpenAI's regional data residency controls on our account. OpenAI does not publicly commit to a specific processing region for standard API usage, so customer content may be processed in any of OpenAI's operational regions.