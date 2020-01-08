Política de retención de datos
Feature Watch will retain all user/company data for no more than 1 year after termination of agreement / subscription or when a user requests permanent deletion, whichever comes first.
Política de archivo y eliminación de datos
Feature Watch will remove data upon request by any verified user or company. Data will be archived for no more than one year for any PII
Política de almacenamiento de datos
Feature Watch data will be stored according to all applicable laws governing the locations in which data centers are located
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no