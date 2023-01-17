Política de retención de datos
SalesScreen will retain Customer Data in accordance with our DPA, which states that data is retained for as long as the customer has an active account.
Política de archivo y eliminación de datos
SalesScreen will remove Customer Data in accordance with our DPA, which states that all data is removed within 30 days of the customer opting to discontinue its use of the service.
Política de almacenamiento de datos
SalesScreen will store Customer Data in accordance with our DPA.
Ubicaciones de los centros de datos
Irlanda, Países Bajos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
Azure
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no