Proofpoint Content Capture makes it simple for companies to capture electronic communications and deliver them to their archive for retention. It unites and normalizes content feeds across public social media, enterprise collaboration, instant message, text messages and more.
Proofpoint Content Capture podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.