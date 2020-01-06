Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
support@formsite.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
no
Esta app utiliza servicios de terceros
Google/Facebook social loginPayment processing via Paypal, PayPal Pro, Authorize.Net, Braintree and StripeIntegrations with Google Sheets, Google Drive, OneDrive, Box, Dropbox, AWS S3, Slack and MailChimp
Utiliza la rotación de tokens
no