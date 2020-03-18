Standup Buddy

Política de retención de datos
We do not delete any of your data needed to provide a service.
Política de archivo y eliminación de datos
We delete all standup-related data immediately after removing standup. This includes all reports and standup settings.
We delete all information about Slack users, channels, team, access tokens immediately after removing the application from your workspace.
Removed data cannot be restored.
Política de almacenamiento de datos
We store all the data in a secured environment without any access from the Internet. Inside our secured internal network, we also use encryption for accessing data.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
App/servicio con subencargados
no