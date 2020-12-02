HexometerBot

Política de retención de datos
HexowatchBot will retain customer data in accordance with the privacy policy.
Política de archivo y eliminación de datos
HexowatchBot will retain customer data in accordance with the privacy policy.
Política de almacenamiento de datos
HexowatchBot will retain customer data in accordance with the privacy policy.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos, Singapur, Alemania
Información del alojamiento de datos
Google Cloud Platform
Empresa de alojamiento de datos
Google Cloud Platform
App/servicio con subencargados
no