Política de retención de datos
Mooncamp will retrain customer data in accordance with the GDPR.
Política de archivo y eliminación de datos
Mooncamp will remove customer data in accordance with the GDPR.
Política de almacenamiento de datos
Mooncamp will store customer data in accordance with the GDPR.
Ubicaciones de los centros de datos
Alemania
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted, on Google Cloud Frankfurt.
Empresa de alojamiento de datos
Google Cloud
App/servicio con subencargados
no