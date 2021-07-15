Política de retención de datos
Haystack retains data in accordance with client contract and GDPR compliance requirements
Política de archivo y eliminación de datos
Client data is removed when the client organization contract is expired, individual data removal requests are handled via customer support channels based on the terms listed in the contact.
Política de almacenamiento de datos
Haystack stores data in accordance with client contract and GDPR compliance requirements
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Haystack uses GCP hosted Google Cloud Sql as the relational database hosting provider. It is fully managed and security-enhanced by Google. Haystack uses it to store client information including employees, teams, posts, events and other data inputted by the customers.
Empresa de alojamiento de datos
Google Cloud Platform
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados