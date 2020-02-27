Protocoler creates smart protocols of your meetings through comments and tags on record’s timeline, auto voice recognition of Zoom-calls. It lets fixate all said during meetings and negotiations. You can return to conversation and find desired moment without any problem. Protocol’s link automatically shares to all channel attendees. Protocoler app increases efficiency video conference calls, both when dealing with customers and when working with staff, especially newbies.
Protocoler bot helps to run and stop Zoom-calls and saves all comments from this channel during broadcasting, combining comments with video record. There are two commands to rule translation:
1. You can run Zoom conference call with command /protocoler. Type /protocoler, space and name of your meeting, then press Enter. You will see message with choice to start call with record or without. After choosing you will see Zoom-meeting link.
2. You can stop Zoom conference call with command /protocoler-stop. Bot will display all unfinished meetings with buttons to stop them. You can stop desired or all meetings by clicking their names.
Support email: feedback@protocoler.com
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Русское описание:
С помощью комментариев и меток на таймлайне записи, автоматического распознавания речи в Zoom-конференциях Protocoler создает умные протоколы ваших звонков. Это позволяет зафиксировать все сказанное во время встреч и переговоров, без проблем вернуться к обсуждению и найти нужный момент. Ссылка на протокол автоматически расшаривается всем участникам чата, из которого был совершен звонок. Protocoler повышает эффективность видеозвонков как при общении с заказчиками, так и при работе с вашими сотрудниками, особенно с новичками.
Бот Protocoler помогает запускать и останавливать Zoom-конференции, а так же сохраняет все комментарии из этого чата во время трансляции, накладывает их на видео. Есть две команды, чтобы управлять трансляциями:
1. Запуск трансляции командой /protocoler. Введите /protocoler и произвольное название митинга через пробел, нажмите 'Enter'. Появится сообщение с выбором активации записи, либо запуском трансляции без записи. Далее вы увидите ссылку для присоединения к конференции.
2. Остановка трансляции командой /protocoler-stop Если у вас несколько незавершенных митингов, то бот выдаст их список в виде кнопок с названием каждой видеоконференции. Нажмите на названия тех трансляций, которые нужно завершить.
Если у вас остались вопросы, вы нашли проблему или хотите предложит идею, напишите нам на почту feedback@protocoler.com